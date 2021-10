‘Komende drie dagen worden overwegend zonnig, maar vanaf zondag meer wolken’

nieuws

Een ondergaande zon boven de Stad - Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De komende dagen verlopen, op de mistbanken in de ochtend na, overwegend zonnig en zacht. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende drie dagen. Maar vanaf zondagmiddag trekken er wolken over de provincie, die na het weekend steeds dikker zullen worden.

Volgens Kamphuis is er vrijdagochtend eerst kans op (dichte) mist: “Maar deze mist lost gaandeweg de ochtend langzaam op. In de middag wordt het zonnig en is het zacht met 16 of 17 graden. De oostenwind is zwak, rond windkracht 2.”

Eenzelfde weerbeeld is zaterdag te zien in Groningen, zo stelt Kamphuis: “Zaterdag is er weer eerst kans op een mistbank, maar de zon breekt in de loop van de ochtend door en de rest van de dag is het zonnig bij 15 graden. In de nacht is kans op een graad grondvorst.” Ook zondag is er volgens Kamphuis in eerste instantie veel zon: “ Maar in de middag volgt ook enige bewolking vanaf de Noordzee. Het wordt dan 15 graden.”

“Na het weekend is er meer bewolking”, voorspelt Kamphuis. “Dan waait er een stevige noordwestenwind en neemt de kans op een bui of buitje toe. Het wordt 13 of 14 graden. Toch lijkt het bepaalt geen natte week te worden.”