KNMI waarschuwt voor zware windstoten en geeft code geel

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt woensdagavond voor zware windstoten die donderdag kunnen voorkomen. Voor de provincie Groningen geldt een code geel.

De waarschuwing geldt vanaf donderdagochtend 11.00 uur. In de nacht van woensdag op donderdag neemt de kans op zware windstoten aan de kust al toe. De verwachting is dat Groningen in de middag bij buien te maken gaat krijgen met windstoten van rond de 75 kilometer per uur. In de kustgebieden zijn windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur mogelijk. Het KNMI meldt dat het verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden.

De waarschuwing geldt tot donderdagavond 20.00 uur. Naast Groningen geldt de waarschuwing ook voor alle andere provincies, inclusief het IJsselmeergebied en het Waddengebied.