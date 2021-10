KNMI: ‘Ook vrijdagochtend en -middag code geel voor Groningen’

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI heeft ook voor vrijdagochtend en een deel van de vrijdagmiddag de weerswaarschuwing code geel afgegeven in Groningen. Dat doet het meteorologisch instituut, omdat er opnieuw kans is op zware windstoten.

De weerswaarschuwing geldt vanaf vrijdagochtend 05.00 uur en loopt tot 14.00 uur. Tegen de ochtend krijgen de Groningse kustgebieden te maken met zware windstoten van 75-80 km/uur, opnieuw uit een west- tot noordwestelijke richting. In de eerste helft van vrijdagmiddag verdwijnen de zware windstoten.

Donderdag werd ook al code geel afgegeven. Deze waarschuwing duurt in Groningen tot 21.00 uur in de avond, maar langs de wadden blijft er kans op zware windstoten. De windstoten van de afgelopen uren, zorgden in het hele land al voor veel schade. Ook in de gemeente Groningen was dat het geval.