Klachten over dreunende tonen van Paradigm in Stad

Via social media komen zondagavond flink wat klachten binnen van mensen die geluidsoverlast ervaren van een feest van Paradigm dat op het oude Suikerunieterrein wordt gehouden.

“Hoor ik nu het Paradigm feest hier in de Korrewegwijk, terwijl dat op het Suikerunieterrein wordt gehouden? Hoe hard staat de muziek dan wel niet?” Vraagt Jeroen op Twitter. “Boem boem boem. Op 4,5 kilometer, met een stad er tussen, hoor ik het nog”, meldt Ben. En Bram schrijft: “Zelfs in de Hortusbuurt genieten we volop mee van de dreunende tonen van Paradigm.” In de berichten wordt er voornamelijk geklaagd over dreunende tonen, een laag gerommel, dat boven de thuisgeluiden uit komt.

Volgens de evenementenkalander van de gemeente Groningen heeft Paradigm een vergunning voor het Paradigm Intimate Forest Sessions. Het evenement duurt zondagavond tot 23.59 uur. Zaterdag vond het evenement ook plaats, toen werd er niet geklaagd. Vermoedelijk komt dit omdat er toen een andere windrichting stond.

