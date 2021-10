Kindervoorstelling Ark van Noach groot succes: “Verbinding zoeken met Stad”

nieuws

Foto: still uit videostream / kerkomroep.nl

De kindervoorstelling Ark van Noach die de afgelopen dagen werd opgevoerd in de Nieuwe Kerk in de stad is een succes geworden.

“Ik kan hier ontzettend van genieten”, laat predikant Evert Jan Veldman van de Nieuwe Kerk weten. “Kindervoorstellingen bij ons zijn niet nieuw. Sinds een aantal jaren hebben we al de Kinderkerstnachtdienst, en ook tijdens Pasen hebben we een speciale kindervoorstelling. Recent is daar de Ark van Noach bijgekomen. Dat we dit kunnen doen, daar moeten we onszelf ook mee prijzen. Ik vind het leuk om het verhaal van de voorstelling te schrijven, en sinds een aantal jaren hebben we theatermaker Kees van der Zwaard binnen onze kerk, die daar echt hele mooie voorstellingen van weet te maken. Samen met andere kerkleden kunnen we het verhaal volledig brengen. Er is wat dat betreft heel veel talent binnen onze kerkvereniging te vinden.”

Kinderen actief mee laten doen

De afgelopen dagen zijn er verschillende voorstellingen in de kerk opgevoerd. “Donderdag hadden we de beide scholen van CBS De Kleine Wereld te gast, zaterdagmiddag hadden we een voorstelling, en vanochtend was de laatste. Het leuke van deze voorstelling is dat kinderen niet alleen kunnen kijken, maar dat ze ook actief mee konden doen. En we hebben de afgelopen dagen gezien dat we niet alleen kinderen aanspreken, maar ook hun ouders en hun grootouders. Dat is ook wat we willen bereiken, dat is doel van ons beleid, om door middel van deze voorstellingen verbinding te zoeken met de stad.”

“Geen plat verhaal”

Een voorstelling rond de Ark van Noach is een bewuste keuze met Dierendag in aantocht. “In de kern is het verhaal een heel naar verhaal. Wat we hebben geprobeerd is zonder de ernst van het verhaal aan te willen tasten, het punt van hoop en toekomst er uit te willen lichten. En ik denk dat dat heel goed gelukt is. Het spreekt de bezoekers aan, en het is ook gelukt om er geen plat verhaal van te maken.”

Kinderkerstnachtdienst

De voorstelling Ark van Noach is niet de laatste voorstelling die dit jaar in de kerk wordt gebracht. “Het is de komende periode afwachten hoe het gaat. Hoe ontwikkelt het coronavirus zich? Maar als alles mee zit dan willen we op vrijdag 24 december een Kinderkerstnachtdienst organiseren. Dat klinkt nog ver weg, maar er moet nog heel wat gebeuren willen we dan weer iets moois neer kunnen zetten.”

De voorstelling Ark van Noach in de Nieuwe Kerk is hieronder terug te bekijken:

