Kinderboekenweek 2021 officieel van start

De Kinderboekenweek is van start gegaan. Elk jaar staat heel Nederland anderhalve week lang in het teken van kinderboeken. Tot en met 17 oktober organiseren bibliotheken activiteiten voor kinderen en geven boekenwinkels het kinderboekenweekgeschenk mee. Ook de Groningse kinderboekhandel doet dit jaar weer mee.

Het thema van dit jaar is; worden wat je wil. De boeken en activiteiten zijn gefocust op de boodschap: Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, jij kan worden wat jij wil. Alle Forum bibliotheken organiseren aankomende week een beroepenmiddag tijdens de Kinderboekenweek tour. Dan kunnen leerlingen van de basisschool ontdekken wat zij later willen worden.

Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Bette Westera en heet ‘Tiril en de toverdrank’. Het boek gaat over Tiril die ontdekt dat ze de gave heeft om van gedaante te veranderen en een spannende reis naar de toverdrank onderneemt. Voor de jongste kinderen is het prentenboek ‘Dromer’ uitgekomen. Dat is gemaakt door Mark Janssen en ligt voor een lagere prijs in de winkel.

De Kinderboekenweek is voor boekenwinkels een goede week. “Het was vanochtend erg druk en we hopen dat dit vanmiddag aan blijft houden,” aldus een verkoper van de Groningse kinderboekhandel. “De Kinderboekenweek is belangrijk omdat het extra aandacht brengt voor lezen. Lezen is speciaal, want je beleeft een avontuur in je hoofd.”