Kinderbiënnale in Groninger Museum met twee maanden verlengd

nieuws

Wegens succes wordt de Kinderbiënnale in het Groninger Museum vanaf januari met twee maanden verlengd tot en met 13 maart 2022.

Inmiddels hebben ruim 65.000 mensen de interactieve tentoonstelling bezocht, sinds de opening in juni dit jaar. Omdat de tickets in de zomermaanden vele weken waren uitverkocht, krijgen nu nog meer mensen de kans om de tentoonstelling te bezoeken.

Laatste maand voor Badkat

Wie de Badkat met Guppy nog wil zien, moet gauw langskomen. De Badkat, een gezamenlijk project van het museum met Mooie Wijken en Studio MAKY, dobbert in ieder geval nog in de maand oktober in het water voor het museum.