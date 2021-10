Kerstboom die in december op Grote Markt komt te staan, komt uit Stadskanaal

nieuws

De kerstboom die in 2020 op de Grote Markt stond kwam uit Bellingwolde. Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De Groningen City Club heeft een geschikte kerstboom gevonden die in december op de Grote Markt gaat staan. De organisatie heeft haar oog laten vallen op een boom in Stadskanaal.

Afgelopen zomer begon men een zoekactie naar een geschikte boom waarbij mensen uit de provincie tips konden insturen. Dit leverde uiteindelijk ongeveer twintig reacties op. Over de boom in Stadskanaal is men het meest enthousiast. De bewuste boom staat al een beetje scheef waardoor er bij bewoners de angst is dat de boom bij de eerstvolgende zware storm om kan gaan. De kerstboom wordt begin december gekapt, waarna deze op 6 december geplaatst gaat worden op de Grote Markt. Twee dagen later zullen de lampjes worden ontstoken. De boom blijft vervolgens tot eind december staan.

Vorig jaar werd een geschikte kerstboom ook in het oosten van de provincie gevonden. Toen had men hun oog laten vallen op een boom in Bellingwolde, die vervolgens een maand de Grote Markt in kerstsferen bracht.