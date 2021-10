Kansrijk Opleiden: gratis scholing voor 1200 inwoners Groningen en Noord-Drenthe

nieuws

Wethouder Carine Bloemhoff spreekt tijdens het startmoment van de campagne Kansrijk Opleiden - Foto: Erik Brand

Inwoners van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe krijgen vanaf donderdag de kans om zich gratis te laten bij- en omscholen, via het project Kansrijk Opleiden. Het project moet ervoor zorgen dat, na vier jaar, minimaal 1000 personen een basisopleiding hebben gevolgd en 200 mensen een maatwerkscholing hebben gekregen.

Met het project wil de Arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe mensen de kans bieden op een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, een probleem wat deels wordt veroorzaakt doordat overheden en MKB-bedrijven over onvoldoende geld hebben voor noodzakelijke scholing. Een grote subsidie van de provincie Groningen neemt dit probleem nu weg voor de arbeidsmarktregio. Alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe (Werk in Zicht) doen mee. Het project heeft een looptijd van vier jaar. Naast bouw en techniek worden de opleidingen nu uitgebreid naar andere sectoren als transport & logistiek, zorg, horeca en klantenservice.

“Onze regionale economie is sterk afhankelijk van praktijk-geschoolde mensen en bedrijven die investeren in deze vakmensen”, zo stelt Gronings wethouder Carine Bloemhoff, vanuit haar rol als voorzitter van de Arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe. “Het stimuleren en ondersteunen van deze inwoners en ondernemers is cruciaal voor onze toekomst. Kansrijk Opleiden biedt deze mogelijkheid voor iedereen in de Provincie Groningen en Noord-Drenthe om met een praktijkopleiding weer aan het werk te komen. Ik ben erg blij dat we hier samen de schouders onder zetten.”

Via de website van Kansrijk Beroep kunnen inwoners uit de gehele arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe zich aanmelden. De campagne die inwoners op deze kans moet attenderen, gaat vanaf donderdag van start. Ondernemers die behoefte hebben om op maat ingerichte praktijkopleiding te ontwikkelen voor (toekomstig) personeel, kunnen zich melden bij een werkgeversadviseur van Werk in Zicht.