Kabinet kijkt naar coronamaatregelen die snel in te voeren zijn

Foto OOG TV. Scholieren met mondkapje.

Het kabinet lijkt bij de persconferentie van aanstaande dinsdag aan te gaan sturen op coronamaatregelen die redelijk snel in te voeren zijn. Dat meldt het televisieprogramma Nieuwsuur.

Vrijdag kwamen diverse demissionaire ministers en betrokkenen bijeen op het Catshuis om te praten over de huidige coronasituatie. Het aantal besmettingen nam in de afgelopen periode toe, waardoor steeds meer ziekenhuizen besluiten om de reguliere zorg en de inhaalzorg stop te zetten of af te schalen. In Groningen, Friesland en Drenthe is dit op dit moment nog niet aan de orde, maar het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland houdt er sterk rekening mee dat dit binnenkort wel nodig is.

Nieuwsuur weet te melden dat in de persconferentie aangestuurd gaat worden op een dringend advies om meer thuis te gaan werken. Ook komt hoogstwaarschijnlijk de mondkapjesplicht in openbare ruimtes weer terug. Daarnaast lijkt het waarschijnlijk dat de coronapas op meer plekken getoond moet gaan worden, bijvoorbeeld in sportscholen en musea.

