Kaartverkoop Jonge Harten Festival begonnen

nieuws

Het Jonge Harten Theaterfestival staat dit jaar in het teken van ‘Future is coming’. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Het festival voor jonge theatermakers vindt plaats van 19 t/m 27 november, op diverse locaties, onder meer de Stadsschouwburg, het Grand Theater, en pop-up locaties. De deelnemende theatermakers hebben voor hun voorstellingen nagedacht over de situatie in het post-corona tijdperk en over de verdere toekomst.

Het Jonge Harten Festival begint op 19 november met een openingsfeest van Clash. Verder zijn er voorstellingen van onder meer het Zuidelijk Toneel, Maas Theater en De Noordelingen.