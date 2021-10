JOVD wil extra herkansing voor RUG-studenten met corona: ‘Straf goed gedrag niet af’

De Rijksuniversiteit Groningen laat het aan de faculteiten om te bepalen of studenten recht hebben op een extra herkansing als ze positief worden getest op het coronavirus. De JOVD Groningen is verbaasd over dit besluit roept de RUG op om te zorgen dat studenten niet leiden onder het volgen van de maatregelen.

De jongerenafdeling van de VVD wil dat met corona besmette studenten, net als vorig jaar, een extra herkansingsmogelijkheid krijgen. “In zelfquarantaine gaan bij een coronabesmetting is goed gedrag, dat wat ons betreft dus niet afgestraft zou moeten worden”, zo stelt JOVD-voorzitter Tom Boer dit “Studenten met corona blijven niet voor zichzelf thuis. Zij doen dit voor een ander.”

De JOVD zegt begrip te hebben voor het feit dat de RUG goed wil checken of studenten daadwerkelijk een coronabesmetting hebben gehad. Boer: “Maar elke student die kan bewijzen dat hij/zij corona heeft gehad en in zelfquarantaine zat ten tijde van een tentamen zou hier een extra herkansingsmogelijkheid voor moeten krijgen, ongeacht op welke faculteit deze student zit.”