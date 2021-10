JOVD: Breek XL-teststraat bij Meerstad niet af, maar huisvest er studenten’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het nieuws dat de in augustus gebouwde en eind september in gebruik genomen XL-teststraat in Meerstad nu alweer wordt afgebroken, zorgt voor verbaasde reacties bij de Groningse afdeling van de JOVD. De VVD-jongeren willen namelijk dat de teststraat wordt omgebouwd tot tijdelijke woonruimte voor (internationale) studenten.

De XL-teststraat wordt vanaf zondag afgebroken, omdat zaterdag de laatste dag is van de Testen voor Toegang-aanbesteding van de locatie. Het bedrijf is dan slechts drie weken in gebruik geweest voor toegangstesten. De teststraat draaide daarbij ver onder de maximumcapaciteit en kostte de overheid naar verluidt meer dan drie ton per maand.

‘Afbreken is ondoordacht’

Maar het afbreken van de testlocatie is bijzonder ondoordacht, zo stelt Tom Boer, voorzitter van de JOVD in Groningen: “Zo indrukwekkend als het is om in twee maanden zo’n grote locatie te bouwen, zo ondoordacht is het om hem ten tijde van acute woningnood weer af te breken. Veel “internationals” slapen nu in hotels, bij mensen thuis of in andere provisorische oplossingen. Het ombouwen van de XL-teststraat tot tijdelijke woonruimte zou dit probleem kunnen verlichten.”

Volgens de JOVD moet er creatief gekeken worden naar oplossingen voor deze groep studenten die nu in de problemen zit. Boer: “Een paar jaar geleden werd er letterlijk een tentenkamp gebouwd. Met dat in achterhoofd is het natuurlijk extreem raar om dan tijdens een kamertekort noodruimte dicht bij de Stad te gaan afbreken.”

De VVD-jongeren hopen dan ook dat de beslissing voor de afbraak wordt heroverwogen. Boer: “Het zou mooi zijn als iets oorspronkelijk voor de coronacrisis is gebouwd ook kan meehelpen aan het verlichten van de kamercrisis.”