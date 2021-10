Jongeren praten met de Staten over wonen en energie in de toekomst

nieuws

Provinciale Staten hebben jongeren uitgenodigd om op vrijdag 29 oktober naar het provinciehuis te komen om daar hun ideeën over de toekomst toe te lichten.

Welke ideeën hebben jongeren over wonen en energie voor de toekomst? En welke keuzes moeten Provinciale Staten maken, zodat we in 2050 ook nog goed kunnen wonen en leven in de provincie Groningen? Het gaat zowel om leerlingen van basisscholen als jongeren van het voortgezet onderwijs en mbo-, hbo- en wo-studenten.

De Staten roepen daarnaast jongeren op om via de website stemvanprovinciegroningen.nl van zich te laten horen. Ook kunnen ze een vlog of mail sturen met hun ideeën over wonen en energie in 2050. De Staten bespreken de opbrengst van deze actie in de vergadering van 10 november. De provincie geeft uiteindelijk in de zogeheten ‘omgevingsvisie’ aan, welke keuzes er zijn gemaakt.

René Paas geeft als voorzitter van de Staten om 11.00 uur het startsein. De bijeenkomst is live te volgen via de website van de provincie.