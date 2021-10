Jelle van der Knoop, voorzitter Groninger Bodem Beweging, treedt af

nieuws

Foto via Facebook Jelle van der Knoop

Voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging treedt binnenkort af. De oprichter van de GBB legt op 20 oktober na twaalf jaar zijn functie neer.

Sinds de oprichting van de beweging heeft Van der Knoop het grootste deel van zijn beschikbare tijd besteed aan het opzetten en meebesturen van de vereniging. Volgens de GBB is de formule van de beweging succesvol gebleken. Er is namelijk veel bereikten, waaronder de stopzetting van de gaswinning en de afhandeling van de schade en versterking onder regie van de overheid, in plaats van de NAM.

Jelle van der Knoop vindt het nu tijd om zijn vrije tijd aan andere zaken te besteden. Het afscheid valt hem wel zwaar: “Er is nog zoveel te doen. Stond in het verleden de collectieve strijd tegen de gaswinning en de positie van de NAM centraal, nu strijdt elke bewoner zijn eigen strijd. Daarom is het belangrijk dat de GBB blijft opkomen voor de gerechtvaardigde belangen van de gedupeerden.”

Er is veel bereikt, maar helaas gaat er ook nog altijd veel mis, aldus de GBB. De versterkingsoperatie verloopt te traag, de schadeafhandeling is nog niet in orde en, zoals deze week nog bleek, ook de aardbevingen zijn nog niet gestopt.