Inwoners van Thesinge komen afschermplicht hobbyvogels nog niet na

Sinds gisterenmiddag geldt er in heel het land een ophokplicht voor pluimvee, nadat er op een pluimveebedrijf in Zeewolde vogelgriep werd aangetroffen. Ook houders van hobbyvogels moeten hun dieren zo veel mogelijk afschermen.

Een dag nadat demissionair minister Carola Schouten van Landbouw de maatregel invoerde, bracht OOG TV een bezoek aan Thesinge. Is het de hobbyist reeds gelukt om zijn kippen conform de regels af te schermen? Spoiler alert: nee.

Deurtje los

‘Is die plicht er nu al?’ vraagt dorpsbewoner Dineke Linzel zich af, terwijl ze de verslaggever via het tuinpad naar de achtertuin leidt. Daar blijkt zich wel een afgedekte ren te bevinden, maar het deurtje staat wagenwijd open.

Een kwartet kippen heeft zich her en der in de tuin verstopt. En dat is nu juist niet de bedoeling, want de hobbykip mag niet in contact komen met wilde vogels om besmettingsgevaar te voorkomen.

Bij dorpsgenoot Marleen Schönherr gaat het wel goed, maar dat is meer geluk dan wijsheid. De kippen leven daar al jaren in een hok met afgesloten en afgedekte ren. ‘U mag gaan kijken, maar ik ben aan het werk, dus ik kan niets voor u betekenen.’ Schönherr zet haar telefoongesprek voort, terwijl wij de kippenhuisvesting inspecteren.

Even iets gemist

Verderop in het dorp woont Menco van der Berg met zijn tien kippen. Daar treffen we wederom een niet-overdekte ren aan van enkele tientallen vierkante meters. ‘Ik heb even iets gemist denk ik,’ zegt Van der Berg lachend.

Wel meent hij voornemens te zijn de ren te verkleinen en te overdekken. ‘In het verleden ben ik ook wel eens met een dekzeil aan de gang gegaan toen dat moest.’

Een dag na de afschermplicht van hobbyvogels heeft deze in Thesinge nog niet de hoogste prioriteit, zo blijkt uit de reportage van OOG TV.