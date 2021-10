Internationale vaccinatieregistratie bij GGD Groningen geopend

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Mensen die volledig gevaccineerd zijn buiten de Europese Unie kunnen dit vanaf maandag bij de GGD Groningen laten registreren.

Met deze registratie kunnen zij een QR-code genereren in de CoronaCheck-app. GGD Groningen is de tweede locatie waar men op afspraak terecht kan voor deze registratie. Vooral voor internationale studenten, arbeidsmigranten en expats is deze

registratie belangrijk, sinds het tonen van de QR-code in de CoronaCheck-app in veel openbare gelegenheden verplicht is.

Mensen die gebruik willen maken van deze mogelijkheid, moeten eerst bellen met 030-8002899. Een GGD-medewerker gaat dan telefonisch na of de aanvrager in aanmerking komt voor de registratie. Als dat het geval is, dan krijgt degene een afspraak om langs te komen bij het loket van GGD Groningen aan de Europaweg. Tijdens de afspraak bij het loket volgt een controle van verschillende documenten. Als alles in orde is, kan er direct een QR-code in de CoronaCheck-app aangemaakt worden.

Volgens de GGD wordt er soms om een officiële vertaling van een vaccinatiebewijs gevraagd. Daarvoor moet de aanvrager dan zelf zorgen, inclusief de kosten die dit met zich meebrengt. De internationale vaccinatieregistratie als zodanig is kosteloos.