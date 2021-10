Inge Jongman trekt opnieuw de kar voor ChristenUnie tijdens raadsverkiezingen

nieuws

Foto via ChristenUnie Groningen

Wethouder Inge Jongman is voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart in Groningen.

“Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen dat de ChristenUnie in mij stelt”, aldus Jongman. “De afgelopen jaren heb ik mij vol mogen inzetten voor de sociaal-christelijke waarden in de gemeente en daar ben ik nog lang niet klaar mee.”

Steunfractielid Sten Wennink staat nummer op twee van de voorlopige lijst en is daarmee beoogd fractievoorzitter. “Met Inge en Sten laten we zien waar we als partij voor willen staan”, aldus het bestuur van de ChristenUnie in Groningen. “Inge is voor ons de ervaring en continuïteit en Sten is de vernieuwing, twee waarden die we ook in onze campagne willen uitstralen.”

Raadslid Peter Rebergen staat op plek 3 van de voorlopige kandidatenlijst.

Brandsema en Moorlag stoppen als raadslid

Huidig fractievoorzitter Gerben Brandsema keert niet terug in de gemeenteraad en ook raadslid Tessa Moorlag heeft aangegeven niet door te gaan.

De kandidatenlijst wordt op 25 november voorgelegd op de algemene ledenvergadering. Na goedkeuring van de leden wordt de lijst definitief gemaakt.