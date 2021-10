IND houdt woord: Nunë en Davit mogen definitief in Nederland blijven

nieuws

De IND heeft haar woord gehouden en inmiddels schriftelijk bevestigd dat Nunë en Davit en hun ouders in Nederland mogen blijven en een verblijfvergunning krijgen. Dat heeft de ‘Nederlandse familie’ Westra van de kinderen vrijdag laten weten.

De twee kinderen dreigden tot afgelopen donderdag te worden uitgezet naar Armenië, het land waaruit hun ouders tien jaar geleden waren gevlucht. De IND stelde onterecht dat de twee kinderen buiten beeld waren bij de instantie.

IND erkent fout

Afgelopen donderdag werd de immigratiedienst echter geconfronteerd met deze fout. In de rechtbank in Groningen werd daarom het bezwaar dat de IND aanspande ingetrokken. Een vertegenwoordiger stelde vervolgens dat de kans uitermate groot was dat de kinderen nu wel in aanmerking komen voor het kinderpardon. Daardoor mogen de kinderen en hun ouders nu wel in Nederland blijven.

Deze beslissing van de IND zorgde voor veel emoties in de rechtszaal. Er was applaus en vervolgens vloeiden rijkelijk tranen.

Familie bedankt iedereen voor liefde en steun

“Het is definitief en we hebben het zwart of wit. Ze mogen blijven!”, zo laat een euforische Edwin Westra weten. “Dank allemaal voor jullie steun en liefde.”