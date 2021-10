Inbrekers slaan opnieuw hun slag bij kledingwinkel in Haren: “Ze gingen heel gericht te werk”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw hun slag geslagen bij kledingwinkel Boase aan de Kerkstraat in Haren.

De inbraak vond plaats rond 03.15 uur. “Ik werd wakker gebeld door de alarmcentrale”, vertelt eigenaresse Marjan Nijboer van de kledingwinkel. “De politie was binnen drie minuten ter plaatse, maar toen waren de inbrekers al gevlogen.” Volgens Nijboer zijn de inbrekers heel gericht aan het werk geweest. “Ze zijn direct op de dure jassen afgelopen. Die hebben ze meegenomen. Mijn zaak is uitgerust met bewakingscamera’s en daarop zie je dat ze van die lampjes op hun hoofd dragen, zodat ze de handen vrij hebben. Dus ja, ik vermoed dat ze zich goed hebben voorbereid.”

Hoe groot de schade is, is onbekend. “Ik moet de precieze schade nog opnemen. Dit ga ik de komende dagen inventariseren. De beelden van de bewakingscamera’s heb ik inmiddels gedeeld met de politie.” De politie laat weten dat de daders waarschijnlijk met een auto via de Rijksstraatweg zijn weggereden. Zij roepen mensen die iets gezien hebben op om zich te melden.

Voor de kledingwinkel is het de tweede keer dat er een inbraak plaatsvindt. In het voorjaar van 2020 was het ook raak. Ook toen werden er dure jassen gestolen.