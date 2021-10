Inbrekers slaan hun slag in twee woningen in Haren, politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Inbrekers hebben dit weekend hun slag geslagen in twee woningen in Haren. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De inbraken vonden plaats in woningen aan de Hadewijchstraat en de Lutsborgsweg. De inbraken werden zondag gemeld, waarop agenten langs kwamen om onderzoek te doen en sporen veilig te stellen. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt.

Wel is de politie op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben, of die meer informatie hebben. Ook komt men graag in contact met mensen die een bewakingscamera op de straat gericht hebben staan. Deze mensen kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.