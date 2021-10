Inbraken in Groningse horecazaken kosten man uit Zuidlaren (52) celstraf

nieuws

De rechtbank in Groningen veroordeelde vrijdag een 52-jarige man uit Zuidlaren tot een celstraf van 572 dagen, omdat hij in augustus en september van vorig jaar zes keer heeft ingebroken bij verschillende horecagelegenheden in Groningen en Haren.

Van de 572 dagen celstraf zijn er 540 voorwaardelijk. Ook moet de man verplicht worden behandeld door Verslavingszorg Noord-Nederland en moet hij regelmatig op drugsgebruik worden gecontroleerd. Ook moet hij bijna 4.000 euro aan schadevergoeding betalen.

Voor de taakstraf van 180 uur, die het OM twee weken geleden nog eiste tegen de man, zag de rechtbank geen reden. De man is, na een verslaving van zeventien jaar, inmiddels geruime tijd clean is en hij heeft zijn leven weer redelijk op de rit en de advocaat van de man betoogde daarom dat meer cel- en taakstraf niet gunstig zou zijn voor het herstel.

De man brak in augustus en september van vorig jaar meermaals in bij verschillende horecagelegenheden in Groningen en Haren. Een jaar eerder vernielde hij ook al een raam bij een eetcafé in de Stad, vermoedelijk ook om in te breken. Hij gebruikte het gestolen horecageld om zijn verslaving te bekostigen.