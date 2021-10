In België populair televisieprogramma ‘Reizen Waes’ bezoekt Groningen

nieuws

Het in België populaire televisieprogramma ‘Reizen Waes’ begint zondagavond aan haar zesde seizoen. In dit seizoen brengt presentator Tom Waes onder andere een bezoek aan Groningen.

Het programma werd voor het eerst uitgezonden in september 2013 op de VRT. Een half jaar later was de serie te zien bij de VPRO op NPO 3. Aanvankelijk was het concept van het programma om gebieden en landen te bezoeken die toeristen vaak links laten liggen vanwege onrust, natuurrampen of andere gevaren. Zo werden in het eerste seizoen Zuid-Soedan, Iran en Transnistrië bezocht. Het programma is in Vlaanderen een groot succes. Bronnen laten weten dat er gemiddeld ruim één miljoen mensen in Vlaanderen naar het programma kijken, wat voor Vlaamse begrippen veel is.

Vorig jaar werd het productieteam geconfronteerd met de coronapandemie. Hierdoor was het onmogelijk om verre buitenlandse reizen te maken. In het vijfde seizoen ging men daarom in Vlaanderen op zoek naar markante figuren en vreemde tradities. In het zesde seizoen blijft men opnieuw dicht bij huis en wordt Nederland bezocht, waarbij Waes op zoek gaat naar speciale plekken en gewoontes. Op zondag 24 oktober wordt een bezoek gebracht aan Groningen. Daarbij gaat het onder andere over de aardbevingsproblematiek, maar worden ook hotspots in de stad en bijzondere plekken in de regio bezocht.

Reizes Waes is vanaf zondagavond om 20.50 uur te zien op NPO 3.

In ‘Reizen Waes Nederland’ doet de Vlaamse presentator @tomwaes ook de twee noordelijkste provincies van ons land aan. Vanavond op @NPO3 om 20.50 u pic.twitter.com/OwIHTYr5oC — VPRO Gids (@vprogids) October 17, 2021