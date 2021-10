Imposante hijsklus op Paterswoldseweg bij zuidelijke ringweg (foto’s)

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Een hijsklus, waarbij verschillende grote en zware liggers bij de zuidelijke ringweg op hun plaats werden getakeld, kon zaterdagmiddag op flink wat belangstelling rekenen.

De liggers gaan gebruikt worden voor het nieuwe ringweg-viaduct dat bij de Paterswoldseweg gaat verrijzen. Om het materiaal op de juiste plek te krijgen stonden er twee kranen opgesteld die de liggers op hun plek takelden. Vanwege de werkzaamheden is de Paterswoldseweg en een deel van de Muntinglaan dit weekend afgesloten voor het verkeer. De Paterswoldseweg is dicht voor al het verkeer, fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de Muntinglaan.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Parkweg, de Vondellaan en de Van Iddekingeweg. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden of omlopen via de Muntinglaan en Laan van de Vrede.