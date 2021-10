Martin Mans: ‘Ik beloof de Groningers een verrassend slot van mijn concert.’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Organist Martin Mans, getrouwd met Joyce en vader van vier volwassen kinderen, maakt het spannend. Komende zaterdag geeft hij samen met Gert van Hoef een orgelconcert in de Martinikerk in Groningen op het Schnitger/Hinsz orgel, een van de grootste barokinstrumenten van Noord-Europa.

Door Johan Kamphuis

Martin Mans is misschien wel de bekendste organist in ons land als het gaat om de improvisaties van het geestelijke lied. Hij treedt daarmee in het voetspoor van illustere voorgangers als Klaas Jan Mulder en Feike Asma.

Mans, voor wie het allemaal begon op de knie van zijn grootvader als vierjarig jongetje bij het harmonium, heeft enorm veel zin in zijn weerzien met Groningen. “Het is alweer een tijd geleden dat ik in deze prachtige kerk ben geweest en op dit geweldige orgel heb gespeeld. Ik vind het één van de mooiste orgels van ons land, samen met die in de Martinikerk in Bolsward en de Laurenskerk in Rotterdam, het grootste orgel van ons land.”

Orgel Martinikerk één van de mooiste van het land

“De akoestiek in de Martinikerk in Groningen is werkelijk geweldig en het orgel alleen al indrukwekkend om te zien,” vervolgt Mans, die ook bekend is van het populaire EO programma ‘Nederland Zingt’. De liefde voor het geestelijke lied blijkt door zijn grootvader te zijn bijgebracht. “Ik zat bij hem op schoot, op zo’n trapharmonium. Daar zongen we samen psalm 81:12. Ik zal het nooit weer vergeten. Dat heeft blijkbaar iets met me gedaan, want vanaf dat moment wilde ik zelf ook orgelspelen en het liefst liederen.” Dat wat een carrière in de bouw had moeten worden, werd uiteindelijk een leven als musicus. “Mijn vader zat in de bouw en eigenlijk was het de bedoeling dat ik ook die kant op zou gaan. Eigenlijk is orgelspelen een uit de hand gelopen hobby. Ik nam orgelles en begon er steeds meer plezier in te krijgen. Daarbij bleken de mensen het mooi te vinden en dat is een belangrijk criterium voor je bestaansrecht als musicus. In moeilijke tijden heb ik echt wel eens getwijfeld. Zal ik toch maar voor de bouw kiezen? Juist in die periode van twijfel gaf het geestelijke lied me richting. Alsof het een opdracht van God was. Blijf doen wat je doet. De muziek en God zijn voor mij heel nauw met elkaar verbonden.”

Muziek als bruggetje tussen God en mensen

De nu 55 jarige Mans groeide uit tot een heus icoon en de belichaming van improvisaties op geestelijke oftewel kerkliederen. God en zijn geloof in God spelen een centrale rol in zijn muziek: “De tekst van een lied is voor mij erg belangrijk. Van daaruit krijgt de improvisatie gestalte. Wanneer ik een cd terug luister weet ik vaak nog precies welke gedachten ik daarbij had. Het lied en de improvisaties brengen me dichtbij God. Dat is een gevoel waar ik veel steun en kracht uit put. Ook als het tegenzit in het leven. Na afloop van concerten krijg ik vaak dezelfde verhalen te horen. Dat mijn muziek een soort bruggetje is tussen God en de mensen. Hoe mooi is dat? Mensen voelen zich in zware tijden vaak gesteund door mijn improvisaties. Dat heeft me altijd gemotiveerd om er mee door te gaan en zorgt ook steeds weer voor nieuwe inspiratie.”

Veelzijdig concert

Mans, die naast organist ook nog eens dirigent van o.a. de Urker Mansformatie belooft zijn bezoekers komende zaterdag een gevarieerd concert met een verrassend slot: ‘Gert van Hoef is natuurlijk mijn gast en een geweldig organist. Hij zal een deel van het programma spelen en samen zullen we zorgen voor een mooie avond. Het thema ‘improvisatie op het geestelijke lied staat centraal. “Maar we spelen ook een paar stukken, onder andere van Bach.” De organist uit Woerden belooft een speciaal slotakkoord: “Ik ga het natuurlijk nog niet verklappen, maar zal één hint geven: de Groningers onder mijn publiek zullen het vast geweldig vinden.”

Het concert begint zaterdag 9 oktober om 20:00 uur,

Locatie: Martinikerk Groningen.