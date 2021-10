Ietje Jacobs-Setz trekt definitief de kar voor VVD tijdens gemeenteraadsverkiezingen

nieuws

Ietje Jacobs-Setz - Foto: VVD Groningen

Ietje Jacobs-Setz is gekozen tot lijsttrekker van de VVD Groningen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Dat werd donderdag gedaan, tijdens een algemene ledenvergadering van de Groningse afdeling van de partij.

De vijftigjarige Jacobs, die sinds medio 2018 raadslid en fractievoorzitter van de VVD Groningen is, komt met een duidelijke ambitie: “De gemeente Groningen is te mooi om te laten besturen zonder een liberaal geluid. Zetelwinst is dan ook mijn uitgangspunt.”

Het verkiezingsprogramma wat de VVD naar deze zetelwinst toe moet helpen, is nog in de maak. De partij laat wel weten in te zetten op veiligheid en leefbaarheid , passende woningbouw, een krachtige economie met en voor lokale ondernemers en een betaalbare energietransitie.