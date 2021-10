Huurwoning vrije sector in Groningen acht procent duurder dan een jaar geleden

nieuws

Na Flevoland staat Groningen op de tweede plek van Nederland, als het gaat om de snel stijgende huurprijzen in de vrije sector. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius, die donderdag naar buiten werden gebracht.

Groningen staat, met een huurstijging van 8,4 procent ten opzichte van een jaar geleden, tussen Flevoland (9,2 procent stijging) en Gelderland (6,5 procent stijging). De 8,4 procent stijging in vrije sector-huurprijzen in de provincie is veel hoger dan het landelijke gemiddelde. In het derde kwartaal van 2021 stegen deze huurprijzen in Nederland gemiddeld met 2,5 procent, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar,

Met name in de Stad stijgen de prijzen snel. In de gemeente Groningen stegen de prijzen gemiddeld met 8,43 procent ten opzichte van vorig jaar. Eén vierkante meter in de vrije sector kost nu 15,14 euro in de gemeente Groningen. Een jaar geleden was dat nog 13,97 euro.

Makelaars vrezen opkoop-verbod

Volgens Randy Tuitman van Tuitman Vastgoed is dat met name te zien sinds het begin van de zomer: “Er is een tekort aan huurwoningen en er komt nauwelijks aanbod bij. Niet voor studenten, maar ook niet voor expats of jonge stellen die op zoek zijn naar een huurwoning”, zo laat de Groninger makelaar weten aan Pararius.

“Daar komt bij dat als er straks een opkoopverbod van kracht wordt, beleggers ervan zullen worden weerhouden woningen te kopen voor de verhuur”, vervolgt Tuitman. “Als woningen niet meer gekocht mogen worden om te verhuren, zal het tekort aan betaalbare huurwoningen alleen maar groter worden waardoor de huurprijzen nog verder zullen stijgen.”