Hunze en Aa’s wil direct lagere zuiveringsheffing als iemand alleenstaand wordt

Foto: Marianne Cornelissen-Kuyt - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68771525

Als het aan het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s ligt, gaan inwoners van dit waterschapsgebied vanaf 2022 minder zuiveringskosten betalen vanaf het moment dat zij alleenstaand worden. Dat maakte het waterschap donderdagmiddag bekend.

Nu is het nog zo dat de woonsituatie per 1 januari bepalend is voor de zuiveringsheffing. Maar alleenstaanden gaan vanaf volgend jaar één derde deel deel van het tarief betalen vanaf het moment dat ze alleenstaand wonen.

“Hiermee komen we tegemoet aan bezwaren van inwoners die alleenstaand worden, bijvoorbeeld door het overlijden van een partner of de beëindiging van een samenwoningsrelatie”, zo stelt het bestuur van het waterschap.

Met ingang van 2022 zorgt het Noordelijk Belastingkantoor voor de uitvoering van deze aanpassing. Dit gebeurt automatisch en hoeft niet te worden aangevraagd. Het algemeen bestuur van het waterschap moet nog wel akkoord geven over het besluit. Dat gebeurt op 17 november.