Hulpverleners redden twee personen uit het water aan Reitemakersrijge

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten hebben vrijdagavond twee personen uit het water aan de Reitemakersrijge gered. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een persoon te water kwam rond 23.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Daarop werden politie en ambulance ter plaatse gestuurd. Ook de Groninger brandweer werd gealarmeerd om met de duikers en het grote hulpverleningsvoertuig naar de locatie te gaan. “Het betrof twee personen die in het water lagen”, vertelt Ten Cate. “Medewerkers van de Handhaving hebben hen er uit gehaald. Ambulanciers hebben de twee gecontroleerd in de ambulance. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.”

Hoe de twee personen in het water konden geraken, is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. De Reitemakersrijge was korte tijd afgesloten voor het verkeer.