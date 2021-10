Hulpdiensten redden fietser uit Schuitendiep

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpdiensten hebben zaterdag aan het einde van de ochtend een fietser uit het Schuitendiep gered. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een persoon te water kwam rond 11.30 uur bij de hulpdiensten binnen. Direct werden een ambulance en verschillende politiewagens ter plaatse gestuurd. Ook de Groninger brandweer werd opgeroepen om met de duikers uit te rukken. “Het bleek te gaan om een fietser die ter hoogte van het pannenkoekenschip in het water was beland”, vertelt Wind. “Hulpdiensten hebben de persoon uit het water gered. Na stabilisatie is de persoon met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Ook de fiets van het slachtoffer is door de brandweerlieden uit het water gehaald. Het rijwiel is door agenten naar het bureau gebracht.