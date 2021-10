Hoge gasprijzen leiden tot extra drukte in isolatiewereld: “En we hadden het al stervensdruk”

nieuws

In de journaals op televisie kon je de afgelopen dagen niet om de berichten heen over de hoge gasprijzen. In de isolatiewereld leidt het inmiddels tot extra drukte.

De aardgasprijzen zijn in de afgelopen maanden wereldwijd fors gestegen. De gasvoorraden in Europa zijn ondertussen lager dan in andere jaren. Een belangrijke oorzaak is dat de economie zich veel sneller herstelt van de coronapandemie dan was voorzien. Hierdoor is het energieverbruik overal ter wereld sterk toegenomen. Dit betekent dat er veel gas nodig is. Hierdoor is in het afgelopen jaar de gasprijs met 600 tot 800 procent gestegen. In veel huishoudens schrikt men van de berichten, en grijpt men middelen aan om minder gas te verbruiken. Bijvoorbeeld door huizen beter te isoleren.

“Zodra de wind uit de koude hoek gaat waaien”

“Het is stervensdruk”, reageert Rudolf Westra. Westra is bouwkundig isolatieadviseur. Hij heeft een bedrijf waarmee hij huiseigenaren energie technisch advies geeft als zij hun woning willen isoleren. “In de zomer was het eigenlijk heel rustig. Maar sinds een aantal weken is het ontzettend druk. Het is ook wel te begrijpen. In de zomer ben je op straat, of op vakantie, en ben je niet bezig met isoleren. Maar zodra de wind uit de koude hoek gaat waaien en de temperatuur daalt, dan merk ik direct dat de vraag toeneemt. Daar komt nu de hoge gasprijs bij en dat zorgt voor nog meer drukte. Toen ik aan het eind van de middag thuiskwam had ik bijvoorbeeld al weer drie adviesaanvragen binnengekregen. Of ik het leuk vind? Ja, het is prachtig werk.”

“Het werkt mensen op de zenuwen”

Westra ziet ondertussen de stress bij veel mensen. “Ik werk ook voor een bedrijf waar ik in de verkoop zit. Ik bezoek dan de klanten en geef advies. Ik ben nog een man van de oude stempel en schrijf vervolgens de offerte op een offerteblok. Tegenwoordig krijg ik direct de reactie van klanten waarbij ze willen weten wanneer het klaar is. Het werkt de mensen op de zenuwen. En ik hou mijn hart echt vast. Mijn klanten zijn op dit moment vaak echtparen ouder dan 55 jaar, waarbij de kinderen de deur uit zijn, en die nadenken hoe ze hun bungalow energiezuinig kunnen krijgen. Het zijn mensen die het kunnen betalen. Maar er zijn ook gezinnen die dit helemaal niet kunnen betalen. Of huizen die er qua constructie helemaal niet geschikt voor zijn. Die bijvoorbeeld geen spouwmuur hebben. Deze huizen vind je overal. En als we verder kijken, en dat is dan niet mijn werkgebied, maar wat te denken van mensen die een huis huren waarbij de huurbaas niets wil ondernemen. Ik hou echt mijn hart vast.”

Andre Swart Bouw: “We komen er in om”

Andre Swart runt een gelijknamig bouwbedrijf in Stad. Ook in zijn bedrijf is het druk: “Het was voor het nieuws over de hoge gasprijzen al erg druk. Uiteraard heb ik de afgelopen week het nieuws gevolgd, maar ik zie nog geen extra aanvragen binnenkomen die gerelateerd zijn aan de hogere gasprijzen. Het is denk ik nog iets te kort dag, nog iets te recent. Dat we voor het nieuws over de hoge gasprijzen het al druk hadden met isoleren, komt vanwege de subsidiepotjes die voor het aardbevingsgebied beschikbaar zijn gesteld. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. Hoe druk het is? We komen er in om.”

Kabinet komt met compensatiemaatregelen

Afgelopen vrijdag maakte het demissionaire kabinet bekend dat het de energiebelasting voor huishoudens en bedrijven voor het jaar 2022 gaat verlagen. Er wordt een bedrag van 2,7 miljard euro uitgetrokken voor de compensatie van huishoudens en 0,5 miljard voor de compensatie van bedrijven. Ook wordt er 150 miljoen euro beschikbaar gesteld om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen met isolatiemaatregelen via hun gemeente.

“Druppel op een gloeiende plaat”

“Het is een druppel op de gloeiende plaat”, reageert Westra op het nieuws. “De mensen die geraakt worden door de hogere gasprijzen zullen nog steeds geraakt worden.” Dat geldt ook voor het geldbedrag dat is gereserveerd voor isolatiemaatregelen. “Ik ben ook actief bij het initiatief Winst uit je Woning, dat als doel heeft om woningen duurzamer, voordeliger en comfortabeler te maken. We gaan daarbij naar huiseigenaren en kijken of een woning energiezuiniger kan, of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden, en of er geïsoleerd kan worden. We werken hier nu met 15 adviseurs aan. Wil je een woning echt isoleren en energiezuinig maken, dan is het bedrag van 150 miljoen euro een kleine druppel op een grote gloeiende plaat.”