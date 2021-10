Hoe gaat het tijdelijke Julianaplein er precies uitzien?

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Vanaf komend voorjaar rijdt het autoverkeer twee jaar lang over een tijdelijk Julianaplein. In de rubriek ‘Slimme vragen’ laat Aanpak Ring Zuid maandagavond zien hoe het plein er precies uit gaat zien.

Vanaf mei volgend jaar rijdt het verkeer twee jaar lang over het tijdelijke plein, dat ten zuiden van het huidige Julianaplein komt te liggen. “Wat direct opvalt, is dat het tijdelijke Julianaplein niet een gewone kruising is zoals nu, maar een T-kruising”, schrijft Aanpak Ring Zuid. “Niet langer komen er straks vier richtingen bij elkaar, maar drie. Vanaf komend voorjaar is het Emmaviaduct straks afgekoppeld van het Julianaplein, net als in de eindsituatie. Het tijdelijke Julianaplein moet gezien worden als een tussenstap tussen het bestaande en het nieuwe Julianaplein. Er staan nog wel verkeerslichten, maar er zijn ook al enkele nieuwe verbindingswegen.”

Aanpassingen

Weggebruikers zullen te maken krijgen met aanpassingen. Zo wordt verkeer vanuit de richting Drachten via een tijdelijke weg naar het Julianaplein geleid. Deze weg loopt via een tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal. Verkeer vanuit Hoogezand krijgt vijf rijstroken tot haar beschikking. Belangrijkste wijziging is dat je niet meer richting het Emmaviaduct kunt. Verkeer richting de binnenstad kan gebruik maken van de afrit Helpman.

Nieuwe afrit

Verkeer vanuit Assen richting de binnenstad kan in de nieuwe situatie nog wel het centrum en het Hoofdstation bereiken. Voor deze weggebruikers wordt er een nieuwe afrit gebouwd die uit gaat komen op de Brailleweg. Vervolgens kan er langs het Noord-Willemskanaal richting het centrum gereden worden. Ook vanuit het centrum kan via de Brailleweg het Julianaplein bereikt worden door de oprit naar de A28 te nemen.

Een volledige impressie met situatieschetsen vind je op deze website.