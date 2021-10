Hevige regenval zorgt voor wateroverlast in tunnel Julianaplein

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De hevige regenval van zondagavond heeft voor wateroverlast gezorgd in een tunnel onder het Julianaplein. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van wateroverlast kwam rond 21.20 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en de kleine hulpverleningswagen ter plaatse werden gestuurd. “Het gaat om de tunnel als je vanaf de Vondellaan richting het Emmaviaduct of Hoornsediep rijdt”, vertelt Wind. “Daar is water in komen te staan. De weg is deels dicht, het verkeer kan er nog wel lang maar moet stapvoets passeren.” Inmiddels is de tunnel weer begaanbaar.

In Groningen viel het afgelopen etmaal 16,2 millimeter. De meeste regen viel in de avond toen pittige buien vanuit het zuidwesten over de stad trokken.

Vondellaan richting Hoornse Diep tunneltje onder Zuidelijke Ringweg, helemaal ondergelopen. Stapvoets erdoor. #wateroverlast #Groningen pic.twitter.com/xYdFwH82Qd — marian hanemaaijer (@mhanemaaijer) October 31, 2021