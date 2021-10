Het Groninger Landschap organiseert diverse activiteiten in herfstvakantie

nieuws

Foto: Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap grijpt de herfstvakantie aan om een breed scala aan activiteiten te organiseren. De herfstvakantie in het Noorden van het land duurt tot volgende week zondag.

Zo kunnen zondagmiddag om 14.00 uur archeologen in spé aan de slag op het terrein van Klooster Yesse in Haren. Klooster Yesse organiseert samen met de Archeologische Vereniging Noord-Nederland een speciale kindermiddag. Er mag gegraven worden naar het verdwenen klooster. Echte archeologen zijn aanwezig om te vertellen over de vondsten die er misschien wel gevonden gaan worden.

Levend ganzenbord

Volgende week zaterdag 23 oktober vindt er een levend ganzenbord plaats in het bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddijk. Deelnemers, die zich van tevoren wel moeten aanmelden, gooien met een dobbelsteen en kunnen laten zien hoeveel ze weten van de natuur en het landschap. “Hoe meer je weet, hoe sneller je gaat”, laat de organisatie weten. “Maar je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben.”

Wandeling

Een dag later, op zondag 24 oktober, staat er een lange wandeling op het programma door het zuidelijk gedeelte van het Reitdiepgebied. Via de Wolddijk en de Koningslaagte wordt er naar Harssensbosch, een gerestaureerd boerderijtje waarvan de historie ver teruggaat, gelopen. Via de Oude Adorperweg gaat men via Noorderhoogebrug weer terug naar bezoekerscentrum Reitdiep. Onderweg wordt er verteld over de historie van het gebied.

Ook buiten de gemeentegrenzen zijn er activiteiten. Een volledig overzicht vind je op deze website.