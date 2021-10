Harense jeugd op karateles tijdens herfstvakantie: ‘Door deze trainingen krijg je discipline’

In sporthal Scharlakenhof in Haren werd maandag een sport- en speldag georganiseerd voor kinderen. Sportcoach Haren organiseerde de dag, waarop onder meer de basisprincipes van karate werden bijgebracht.

‘De basis is discipline. Dat is jezelf in de hand houden en niet in het wilde weg vechten,’ vertelt karatemeester Jan van Tongeren. De leerlingen kregen onder andere uitgelegd hoe je tegen een stootkussen slaat en trapt. ‘Door deze trainingen krijg je vanzelf discipline.’

De kinderen komen er niet zonder kleerscheuren vanaf. ‘We moesten trappen en heel hard slaan. En ja, dat ging een beetje fout. Ik heb bloed gekregen,’ vertelt een jonge cursist. Bij nader onderzoek bleek het om een oppervlakkige wond ter grootte van erwt te gaan. De jongeman kon de sportdag zonder problemen voortzetten.

In de grootste zaal van de sporthal werd unihockey gespeeld en gevoetbald. Voor de heren Tigo (11) en Levi (10) was vooral dat laatste een hoogtepunt. ‘Ik heb er net twee gemaakt,’ vertelt Levi. ‘En ik heb zonet met twee panna’s een goal gemaakt,’ doet Tigo er een schep bovenop.

In de middag werd er onder meer nog geapenkooid. Rond 15.00 uur eindigde het programma.