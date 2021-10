Groningse vrouw slachtoffer van pinpasfraude via spoofing

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar drie personen die worden verdacht van pinpasfraude na oplichting via spoofing. Een vrouw uit de gemeente Groningen werd daar het slachtoffer van.

De vrouw werd op vrijdag 26 maart van dit jaar gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Deze vrouw gaf aan dat was geprobeerd om in te breken op haar bankrekening en dat dit niet was gelukt. De bank zou bezig zijn met het beveiligen van de rekeningen, maar had daarvoor wel de bankpas en pincode van het slachtoffer nodig. Er zou een collega langskomen om de bankpas en de pincode op te halen, en dat gebeurde.

Omstreeks 16:00 uur die middag werden in een telefoonwinkel in Assen meerdere dure telefoons gekocht. Twee uur later werd een groot geldbedrag gepind bij een bank in Drachten. Dat gebeurde met de bankpas van het slachtoffer. Van beide gebeurtenissen zijn camerabeelden vastgelegd en is een signalement bekend.

De eerste is een man van 20 tot 35 jaar, met een normaal postuur, een donkere huidskleur, krullerig lang donker haar.

De tweede is ook een man, eveneens tussen de 20 en 35 jaar, met een normaal postuur, een donkere huidskleur en kort donker haar.

De derde is een vrouw van ongeveer 35 jaar met een blanke huidskleur, kort krullerig donker haar, met een scheiding.