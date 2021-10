Groningse vissers winnen hoogstwaarschijnlijk NK Streetfishing

nieuws

Bart van de Walle en Johannes Elzinga tijdens een eerdere Streetfishing-wedstrijd. Foto: eigen foto / ingezonden

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Groningse vissers Bart van de Walle uit Engelbert en Johannes Elzinga uit Zuidwolde dit weekend het NK Streetfishing in Utrecht gewonnen. Maar helemaal zeker van de eerste prijs zijn ze nog niet.

“Het vond gisteren plaats”, legt Van de Walle uit. “De wedstrijd duurt vijf uren en de voortgang wordt bijgehouden op een live scorebord. Dus als je roofvis vangt, wordt dit gelijk weergegeven op het scorebord. Als ik daar naar kijk dan zouden wij de winnaars moeten zijn, maar morgen wordt het definitief. Dan maakt de organisatie bekend wie het NK definitief gewonnen heeft.”

“Ik bereid me zo goed mogelijk voor”

Van de Walle en Elzinga vingen in totaal 346 centimeter aan vis. “De andere deelnemers komen daar niet aan toe, dus we mogen voorzichtig blij zijn.” De winst komt voor het duo ook niet uit de lucht vallen, er vond namelijk een optimale voorbereiding plaats. “Ik ben niet de persoon die ergens aan gaat beginnen en dan maar gaat kijken wat het wordt. Ik wil me zo goed mogelijk voorbereiden. Dus in de voorbereiding hebben we ook bestudeerd op welke plekken we het beste konden gaan staan, hebben we gegevens via Google bekeken maar hebben we ook waterkaarten bestudeerd. En eigenlijk ging het gisteren heel goed. We hebben de route zoals we die gepland hebben af kunnen lopen. Alle plekken die we wilden hebben, daar hebben we kunnen vissen. En dat heeft perfect uitgepakt.”

Streetfishing

Streetfishing is al enkele jaren erg populair in omliggende landen. In Nederland neemt de laatste tijd de belangstelling ook toe. Deelnemers doen in teams mee aan een wedstrijd, en blijven gedurende de wedstrijd in elkaars buurt. Zo kan men elkaar helpen bij het binnenhalen van de vis, bij het meten en bij het maken van de foto. Het staat een team vrij om op verschillende locaties te vissen.

“Mooie en gezellige dag”

Voor de twee was het de eerste keer dat ze deelnamen aan het NK. “Twee jaar geleden werd dit NK als een pilot gehouden. Vorig jaar zou de eerste editie gehouden worden. We hebben toen meegedaan aan een voorronde in Zwolle waar we ons toen gekwalificeerd hebben. Helaas ging het NK niet door vanwege het coronavirus. Dit jaar hebben we meegedaan aan een voorronde in Groningen en wisten ons opnieuw te plaatsen. Gisteren deden er vijftig teams mee. Het was een mooie en een gezellige dag. Utrecht is ook een prachtige stad. Met ook nog eens een prachtig resultaat.”

De eerste prijswinnaar wint 500 euro. Deze prijs wordt in december uitgereikt. De winnaars plaatsen zich tevens voor het WK Streetfishing dat eveneens in Utrecht wordt gehouden.