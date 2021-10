Groningse sociale huurders komen niet meer automatisch sneller in aanmerking voor nieuw huurhuis

nieuws

Huurders van sociale huurhuizen in Groningen komen vanaf volgend jaar niet meer automatisch sneller in aanmerking voor een huurhuis in de gemeente.

Deze ‘woonduurregeling’ zorgt er nu nog voor dat huurders van Groninger corporaties sneller in aanmerking komen voor een nieuwe woning binnen de gemeente. Nieuwe inschrijvers van buiten de gemeente krijgen voor elke maand dat ze staan ingeschreven, ook daadwerkelijk één maand inschrijftijd. Bewoners van huizen van de corporaties uit de voormalige gemeente Groningen krijgen in dezelfde periode anderhalve maand aan inschrijftijd toegekend.

De corporaties schrappen nu deze zogenaamde ‘woonduurregeling’, omdat huurders uit de voormalige gemeentes Haren en Ten Boer hier geen voordeel van hebben. De nieuwe regeling trekt nu alle ingeschreven personen gelijk, ongeacht hun huidige woonlocatie.

Huurders uit de gemeente kunnen nog tot 31 augustus volgend jaar ‘woonduur’ opbouwen, maar dan stopt deze regeling. Mensen die binnen 5 jaar op zoek gaan naar een sociale huurwoning via WoningNet, doen er verstandig aan om nu nog gebruik te maken van de afbouwregeling voor woonduur, want daarna geldt voor iedereen de datum waarop ze zich daadwerkelijk hebben ingeschreven.