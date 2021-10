Groningse schakers dreigen met kort geding vanwege coronatoegangsbewijs bij NK

nieuws

Vijf schakers, waarvan vier uit de stad Groningen, dreigen een kort geding aan te spannen tegen schaakbond KNSB. Aanleiding is het Nederlands Kampioenschap komend weekend in Hoogeveen, waar deelnemers in bezit moeten zijn van een coronatoegangsbewijs.

In een persverklaring laten de schakers weten dat het kort geding inmiddels is aangespannen. Men schrijft dat een coronatoegangsbewijs in strijd is met eerdere aangegeven berichten en het NOC*NSF sportprotocol voor het organiseren van topsport toernooien, omdat elders in het land wedstrijden zonder CTB gespeeld kunnen worden. “Daarom dagen deze spelers de schaakbond en de gemeente Hoogeveen voor de rechter”, schrijft men. “Sporten is belangrijk voor iedereen en gelijkwaardigheid is daarbij een uitgangspunt. Iedere speler moet zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een partij. De gevolgen van het stellen van een CTB voor de topsporters zijn dat sommigen zich iedere ochtend moeten laten testen. Dit haalt de spelers uit hun ritme en stoort de voorbereiding op de wedstrijd. Dit is niet wenselijk voor een eerlijke strijd om de titel.”

Het toernooi waar over gesproken wordt is het Nederlands Kampioenschap schaken voor mannen en vrouwen. Op het toernooi strijden 8 vrouwen en 24 mannen om de titel. Jeroen Bottema is van het toernooisecretariaat van het NK in Hoogeveen: “Ik heb deze verhalen ook gehoord”, reageert Bottema. “Voor zover ik weet wordt er op dit moment gedreigd met een kort geding, maar is deze nog niet aangespannen.” Op de vraag of er een coronatoegangsbewijs getoond moet worden bij de wedstrijd zegt Bottema: “Ja. Het wordt georganiseerd in het gemeentehuis in Hoogeveen. De gemeente heeft uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden, maar omdat het om een evenement gaat is er handhaving op een coronatoegangsbewijs. De gemeente wil het goede voorbeeld geven. Het coronatoegangsbewijs geldt voor alle deelnemers en alle organisatoren.”

De schakers eisen dat het NK gehouden wordt op een andere locatie, of dat het coronatoegangsbewijs komt te vervallen. Wanneer het kort geding gaat dienen is onbekend.