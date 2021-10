Groningse kandidaten SBS6 Dansmarathon: “De begeleiding was eigenlijk supergoed!”

oogochtendshow

Alex Zomi Kidane en zijn vriendin Nicole Wennekes deden mee aan de SBS Dansmarathon. Ondanks dat het een uitputtingsslag was voor hun lichamen, vonden ze het een leuke ervaring. En de begeleiding op gebied van gezondheid was eigenlijk supergoed, zo vertelden ze maandagochtend in de OOG Ochtendshow.



Naast Alex en Nicole was er nog een Gronings duo dat meedeed aan het programma, Tresor en Caitlin. Het was een pittig avontuur, vooral voor Alex. Hij viel in slaap tijdens het dansen, in een zogenoemde microslaap. Dit gebeurde op de laatste dag, nadat hij er al bijna 46 uur non-stop dansen op had zitten.

Microslaap

“Ik was op de vloer aan het dansen, maar ook eigenlijk aan het slapen”, vertelt Alex. “Dat heeft er op den duur tot geleid dat we eruit moesten, omdat ik niet meer kon functioneren. Ik heb toen backstage anderhalf uur geslapen en toen was ik gelukkig weer helemaal bij.”

“Het was wel even schrikken”, vult Nicole aan. “Ik wist ergens wel dat het slaaptekort was en dat het met wat slaap wel wegging, maar je merkt wel dat iemand de hele tijd steeds wegvalt en zijn armen niet meer beweegt. Dan tikte ik hem aan en schrok hij wakker, terwijl zijn ogen nog gewoon open stonden. Dat is wel een beetje gek om te zien. Het medische team was echt heel erg betrokken en na anderhalf uur slaap wilde Alex al weer gewoon door!”

Goede begeleiding

Hoewel op internet veel mensen kritiek hadden op de begeleiding, dat ze deelnemers te lang lieten doorgaan voor de kijkcijfers, hebben Alex en Nicole dat niet zo ervaren. “Natuurlijk is het programma voor het eerst op TV en denk ik wel dat er leermomenten zijn”, vertelt Nicole, “maar wij hebben ervaren dat het medisch team en de hele productie heel erg betrokken was met de kandidaten. Er liepen scheidsen rond die alles scherp in de gaten hielden, tot mensen achter die constant vroegen wat we nodig hadden en wat ze voor ons konden doen.”

“Natuurlijk is me wel wat heftigs overkomen, maar dat kwam ook omdat ik heel graag de 50 uren wilde volmaken”, vult Alex aan. “We hadden eigenlijk beter naar ons lichaam moeten luisteren. Ik heb mezelf ook wel gepusht om de 50 uren te halen, maar het lag niet aan het team.”

De komende week hebben ze vrij, dus kunnen ze nog even goed uitslapen en de jetlag wegwerken voor ze weer aan het werk moeten.

Hieronder kun je het interview beluisteren, zoals het in de OOG Ochtendshow op OOG Radio was te horen.