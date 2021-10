Groningse filmmakers stressen op 48 Hour Film Project: “De muziek is van Hollywood-niveau”

nieuws

Foto: Roman Hageman

In en rond Leeuwarden wordt dit weekend door verschillende teams keihard gewerkt aan het 48 Hour Film Project. In 48 uur moet er een volledige korte speelfilm gemaakt worden.

“Het gaat eigenlijk ontzettend goed”, vertelt filmmaker Roman Hageman uit Stad. “Gisteren hebben we onze opnames kunnen doen en vandaag is het hard werken aan de montage. En dat gaat heel goed. We hebben ook een heel goed team, met hele enthousiaste acteurs, waarbij iedereen heel erg begeistert is om hier iets moois van te maken.” De filmmaker klinkt via de telefoon nog erg helder. “Nou, haha. Afgelopen nacht was erg kort, ik heb denk ik maar iets van twee uurtjes geslapen, maar het is allemaal voor de goede zaak hè.”

’t Zandt

De Groningse filmmakers zijn ondertussen niet in Friesland. “Nee, wij zijn neergestreken in ’t Zandt op landgoed DeCamping. Via via zijn we de afgelopen periode in contact gekomen met Drewes Wildeman. Deze meneer is de afgelopen periode uitgegroeid tot een bekende Groninger. Hij richt zich op sociale projecten, wil ’t Zandt weer echt op de kaart zetten, en heeft hier in het dorp onder andere een oud voetbalveld en kantine in bezit. Dat is voor ons de perfecte locatie waar we alles kunnen doen. Een locatie die multi-inzetbaar is. Zowel het filmen, maar ook het monteren en het overnachten kunnen we hier doen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Zaterdag werd er op verschillende locaties gefilmd. Foto: Roman Hageman

Verplichte elementen

De film moet in 48 uur gerealiseerd worden. “Vooraf kon er gekozen worden uit twee genres. Wordt het actie of avontuur of wordt het historisch of fictie. Door middel van het trekken van een lootje is besloten dat wij een avonturenfilm maken. Om vals spel te voorkomen zijn er door de organisatie op het laatste moment elementen toegevoegd die we er in moeten verwerken. Zo moet het karakter René of Renee Wilhelmus er in voorkomen. Deze René of Renee is ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook moet de prop (rekwisiet, red.) ‘kompas’ gebruikt worden en tenslotte moet de zin ‘Ik respecteer je beslissing, maar accepteer hem niet’, te horen zijn. Dus op het allerlaatste moment schrijf je het script, je filmt het en je monteert het.”

“Voor het eerst dat ik met een componist werk”

Hageman is trots. “Momenteel zijn we bezig om de puntjes op de ‘i’ te zetten, maar ik ben nu al heel erg trots. Op de sfeer, op iedereen en alles die meewerkt, maar vooral vanwege de muziek en het sounddesign. Ik heb componist Arnold Veeman uit de stad gevraagd of hij voor ons de muziek wilde componeren. Dat vond hij een ontzettend grote eer. Zojuist heeft hij het toegestuurd, en op dit moment zijn we het aan het inpassen. En het is zo vet geworden. Het is bijna Hollywood-niveau. Terwijl het van tevoren wel een beetje spannend was, want het is de eerste keer dat ik echt samenwerk met een componist.”

Film

De film die Hageman en zijn collega’s maken gaat over een jongen met problemen. “Hij loopt weg van huis en gaat op avontuur. Hij heeft daarbij te maken met een alcoholprobleem. Door middel van flashbacks naar het verleden laten we de puzzelstukjes op hun plek vallen wat precies de achtergrond is. Je moet je overigens wel realiseren dat we niet een film maken die anderhalf uur duurt. Dat lukt ook niet binnen twee dagen. Onze film duurt ongeveer 6 minuut 30. En ja, ik ben tevreden. We doen dit allemaal vrijwillig. En we hebben een ontzettend goed team waarbij iedereen elkaar heel goed aanvoelt en aanvult.”

Deadline

Zondagavond is de deadline. “Om 19.00 uur moet het af zijn. Ik geloof dat de upload om 19.29 uur gestart moet zijn. Op zaterdag 13 november, tijdens het Noordelijk Filmfestival, worden de films vertoond en vindt ook de prijsuitreiking plaats. Een jury, bestaande uit grote mensen uit de filmwereld, gaan de films beoordelen. Dus dat gaat dan heel spannend worden.”