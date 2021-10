Groningse deelnemers vallen buiten de prijzen op finale Kunstbende 2021

nieuws

Foto: Melissa van Koldam / Kunstbende Groningen

Het is de Groningse deelnemers zaterdag niet gelukt om een prijs in de wacht te slepen tijdens de finale van Kunstbende 2021. Aan de wedstrijd deden honderd acts mee.

De finale werd gehouden in de Kromhouthal in Amsterdam. De acts streden in de categorieën Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Influencer, Muziek, Taal en Theater om de Kunstbende Awards. In juli vond in Groningen, bij Vrijdag, de provinciale voorronde plaats. Toen wist Vinciane Heemstra de eerste prijs te pakken in de categorie Expo. Rosa van Bommel plaatste zich voor de categorieën Muziek en Taal.

In de categorie Muziek ging de eerste prijs naar Jaïnda uit Almere. In de categorie Taal ging de 17-jarige Rinske Dolstra uit het Friese Dronryp er met de eerste prijs vandoor. In de categorie Expo won de 17-jarige Rens uit Utrecht.