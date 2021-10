Gronings Top Dutch Solar Racing-team vierde na eerste dag wedstrijd Marokko

nieuws

Foto: Harjan Offereins

Het team van Top Dutch Solar Racing uit Groningen ligt na de eerste dag van de Solar Challenge Morocco op de vierde plaats. Tot komende vrijdag strijden zes teams om de prijzen in Noord-Afrika.

De start vond maandagochtend om 10.00 uur plaats in Marokkaanse havenstad Agadir. De eerste dag is volgens het team goed verlopen. De Green Spirit kon de 479 kilometer zonder onverwachte problemen afleggen. Ook de communicatie verliep goed. Doordat de zon minder fel scheen dan verwacht, kon de Green Spirit haar potentie niet compleet laten zien en werd de wagen ingehaald door de teams Agoria, Vattenfall en Twente. Daarmee staat Top Dutch Solar Racing na de eerste dag vierde in het tussenklassement. Zondag wist het team nog de kwalificatie te winnen waarmee ze op pole position kwam te staan en maandag als eerste mocht vertrekken.

Tweede etappe

Dinsdag wacht de tweede etappe die voert van Zagora naar Merzouga. Dit wordt gelijk een etappe met de nodige uitdagingen omdat men flink wat bergen in het Atlas-gebergte mag gaan trotseren.

Top Dutch Solar Racing

Top Dutch Solar Racing bestaat uit 22 studenten van het Alfa-college, de Hanzehogeschool, Noorderpoort en de Rijksuniversiteit. De afgelopen anderhalf jaar hebben de studenten zich voorbereid op de race, die aanvankelijk in Australië gehouden zou worden. Vanwege de coronacrisis werd deze wedstrijd afgelast, en vindt in Noord-Afrika een alternatieve wedstrijd plaats.