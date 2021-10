Gronings Top Dutch Solar Racing-team pakt pole position bij wedstrijd in Marokko

nieuws

Foto: Caroline Nauta

Het team van Top Dutch Solar Racing uit Groningen heeft zondag goede zaken gedaan tijdens de kwalificatie van de Solar Challenge Morocco 2021. Het team won de kwalificatie.

Daarmee start het team, dat met de Green Spirit racet, maandag op pole position. De kwalificatie bestond uit het racen van één hotlap over een circuit. Tijdens de ronde werd er een tijd van 00.02:17 neergezet. De andere teams kwamen niet aan deze tijd waarop Top Dutch Solar Racing de trofee in ontvangst mocht nemen en maandag op pole position start.

22 Studenten

Top Dutch Solar Racing bestaat in totaal uit 22 studenten van de Hanzehogeschool, Alfa-college, Noorderpoort en de Rijksuniversiteit. De afgelopen anderhalf jaar hebben de studenten zich voorbereid op de race. Aanvankelijk zou de wedstrijd in Australië plaatsvinden maar deze Bridgestone World Solar Challenge werd vanwege de coronapandemie afgelast. Als alternatief wordt er nu een nieuwe race in Noord-Afrika gehouden die onder andere door de Sahara en via het Atlasgebergte voert.

Tekst gaat verder onder de foto

Een blije Timo Kuizenga bij de finish. Foto: Caroline Nauta

“Gaaf om te doen”

Het team laat weten blij te zijn met de prestatie tijdens de kwalificatie. “Ik moest als eerste starten waar ik eigenlijk niet zo blij mee was omdat ik het uiterste uit mezelf moest halen zonder te weten hoe de anderen hadden gereden.”, vertelt coureur Timo Kuizenga. Deze zenuwen waren echter niet te zien op het circuit waar de zonneauto met piepende banden door de bocht ging. “Toen ik over de finish kwam zag ik allemaal mensen juichen, rook ik een intense geur van rubber en gierde de adrenaline door mijn lijf. Het was echt heel gaaf om te doen!”

De Solar Challenge Morocco 2021 start maandag.