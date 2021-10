Gronings Top Dutch Solar Racing eindigt als vierde in Marokko: “Prachtig avontuur”

nieuws

Foto: Harjan Offerreins

Het Groningse studententeam van Top Dutch Solar Racing is vrijdag als vierde geëindigd in het algemeen klassement op de Solar Challenge Morocco.

Studenten van de universiteit van Twente wonnen de wedstrijd, die als alternatief diende voor een wedstrijd in Australië die vanwege coronamaatregelen niet door kon gaan. Een team uit België ging er met het zilver vandoor, studenten uit Delft werden derde. De Solar Challenge Morocco begon vorige week zondag met een kwalificatie. De Groningse studenten, van het Alfa-college, Noorderpoort, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit, gooiden direct hoge ogen en pakten pole position.

Tegenslagen

Daarna volgden een aantal zware etappes waarbij het team met verschillende problemen te maken kreeg. Zo was er een bewolkte dag waardoor de Green Spirit de volgende dag te weinig capaciteit had waardoor de wagen op een trailer gereden moest worden en op die manier over de finish werd gebracht, vroeg het Altas-gebergte het uiterste van de teamleden, had men te maken met druk verkeer op de wegen en speelde het weer ook een aantal keren tegen met onder andere hevige regenval en een zandstorm.

Studenten van het Top Dutch Solar Team kenden niet een gemakkelijke week. Foto: Harjan Offereins

Beet van schorpioen

Ook de studenten kampten zelf met tegenslagen. “Vijf dagen lang maakten de studenten dagen van meer dan twaalf uur, wat resulteerde in slaapgebrek, en een excessieve consumptie van koffie. Verandering van spijs doet eten, wordt wel gezegd, maar helaas pakte het voor het studententeam anders uit. Zeven teamleden kregen voedselvergiftiging, middenin de race, en brachten veel tijd door in het kleinste kamertje. Het ging zelfs zo ver dat ze een ‘ziekenbus’ hadden gehuurd waarin alle zieke teamleden in konden. Als kers op de taart werd een teamlid gebeten door een schorpioen. Gelukkig gaat het goed met het slachtoffer en werd ze opgevangen door de Nederlandse ambassade, die binnen no-time een ziekenhuis had geregeld. Inmiddels staat ze op haar benen en lacht ze weer.”

Desondanks is men tevreden over de resultaten. “Wat een prachtig avontuur”, schrijft de Hanzehogeschool op Twitter. “En wat een mooie manier voor de toekomstige ingenieurs om samen met het bedrijfsleven kennis en ervaring op te doen in de zonne-energie.”