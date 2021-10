Groningers leveren straffeloos 120 messen, knuppels en boksbeugels in bij politie

nieuws

Foto: Ruben Huisman (112 Groningen)

Twee dagen voor het einde van de ‘Week van de Veiligheid’, een actie waarbij Groningers een week lang anoniem en zonder gevolgen wapens in konden leveren, maakte de politie in Groningen haar voorlopige opbrengst bekend.

Volgens de politie Noord-Nederland zijn er (per vrijdagmiddag) ruim 120 steek-, slag- en stootwapens ingeleverd in de inlevertonnen van de politie. In Drenthe werden tot nu toe ruim honderd dergelijke wapens ingeleverd. Friesland bleek sterk achter, met slechts 25 ingeleverde wapens.

Of er ook vuurwapens en explosieven zijn ingeleverd, heeft de politie niet bekend gemaakt. Dit kan niet anoniem, omdat agenten bij de inleveraars langskomen om deze wapens op te halen. Dit type wapentuig wordt vervolgens onderzocht op gebruik bij eerdere misdrijven.

De actie loopt nog tot aanstaande zondag. De publieke inleverpunten voor steekwapens zijn dan echter gesloten. Ook vuurwapens inleveren, kan dan niet meer. Wie in het weekend een steekwapen wil inleveren, kan een afspraak maken met de politie via tel. 0900-8844.