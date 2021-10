Groninger Museum organiseert extra activiteiten rond graffiti en street art

nieuws

De expositie van JR, Inside Out in Rome - foto via website JR-ART.NET

Vanaf 19 november organiseert het Groninger Museum extra activiteiten rond het thema Graffiti en street-art.

JR

Forum Groningen toont deze winter de films en documentaires waar de Franse fotograaf en beeldend kunstenaar JR direct of indirect bij betrokken is. De mobiele fotostudio van JR, getiteld Inside Out, komt daarom naar Groningen. In deze studio kan iedereen die langskomt een portretfoto laten maken, die ter plekke op groot posterformaat wordt afgedrukt. Een deel van de foto’s wordt op de buitenmuren van het Groninger Museum geplakt. Ook zijn er portretten te zien in straatexposities in de gehele provincie.

Graffiti

Daarnaast is vanaf 20 november een nieuwe presentatie over graffiti te zien in het Groninger Museum, met werk van toonaangevende kunstenaars uit de New Yorkse scene van de jaren 80. Ook is er aandacht voor de Groningse graffitikunst, met foto’s en films uit de beginperiode 1978-1992.

Murals en tours

In het voorjaar van 2022 verschijnen op drie plekken in de stad Groningen grote murals, in samenspraak met de bewoners van de wijken waar de kunstwerken verschijnen. Daarnaast is er, in samenwerking met Noordstaat en SPOT, een nieuwe multimediale wandel- en fietstocht ontwikkeld. Deze route gaat langs street-art en graffiti in de stad Groningen en bevat achtergrondinformatie over de kunstenaars. Deze gratis tour is hier te downloaden vanaf 19 november.