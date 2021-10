Groninger Job Tale genomineerd voor Cinekid Game & App award

nieuws

Karpers in de Glimmense vijver van Gea Fictoor (Foto: Bram Koster)

Job Tale uit Groningen is één van de drie genomineerden voor de Cinekid Game & App award. Het kinderfilmfestival organiseert deze award voor de eerste keer in haar geschiedenis.

Het festival wil zich daarmee vooral richten op apps en games die meer brengen dan een simpel ‘click en swipe’ spel en een alternatief zijn op schiet- en vechtspellen. Met de Game & App Award erkent Cinekid de steeds grotere rol die games en apps spelen in het leven van kinderen. Games en apps bieden bij uitstek de mogelijkheid om verhalen op een nieuwe en andere manier vorm te geven en te vertellen.

Een kinderjury heeft de drie nominaties gekozen. Job Tale uit Groningen heeft Koi Farm ontwikkeld. Dat is een PC spel waarin je je eigen karpervijver maakt, en karpers kweekt van allerlei kleuren, soorten en maten. De andere twee genomineerden zijn het spel ‘We were here together’ van Total Mayhem Games uit Rotterdam en ‘Traffic Jams’ van Little Chicken Game Company uit Amsterdam.

De winnaar wordt, samen met de andere filmprijzen, bekend gemaakt tijdens het CinekidBall op donderdag 21 oktober in Amsterdam. Het Cinekid Festival vindt plaats van 13 t/m 31 oktober in bioscopen in het hele land