Groningen wint ruim van Leeuwarden in tegelwip-derby, maar staat niet in top-20 van Nederland

Foto: Henk Tammens voor de gemeente Groningen

In de lokale derby bij het NK Tegelwippen van dit jaar heeft Groningen ruimschoots gewonnen van Leeuwarden. Eind september was de laatste dag van het NK, waarbij gemeentes tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk stoeptegels te vervangen door groen en dinsdag werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars.

In totaal werden in de gemeente Groningen 48.300 vervangen tegels gemeld, in tegenstelling tot de 15.975 tegels die in Leeuwarden vervangen werden door groen. Ook het aantal ‘tegels per inwoner’ lag in Groningen een stuk hoger dan in Leeuwarden (207 in Groningen, 128 in Leeuwarden). De gemeente won daarmee een roze schep.

“Ik ben enorm trots”, zegt wethouder Glimina Chakor op Twitter over de wedstrijd. “Iedereen bedankt die heeft meegedaan. We hebben gewonnen, maar gaan gewoon door met het vergroenen van onze gemeente.”

Landelijk staat de gemeente Groningen echter niet in de top 20, want de gemeente blijft op plek 21 steken. Ruchphen won de ‘gouden tegel’. De gemeente won met een ‘TPI’ van 989. In de gemeente Den Haag werd het absolute hoogste aantal tegels ‘gewipt’, 201.334 in totaal.

