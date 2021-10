‘Groningen onderzoekt polsbandjes om horecabezoekers te controleren op coronapas’

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

De gemeente Groningen heeft geopperd polsbandjes of stempels te onderzoeken als alternatief op het tonen van een coronapas aan de deuren van horecagelegenheden in de binnenstad. Dat liet KHN-regio-manager Hans Singelenberg maandagmiddag weten.

In deze manier van controleren wordt er een centrale Coronacheck-post opgezet, waar horecabezoekers één keer hun toegangsbewijs laten zien. Bij een geldig bewijs krijgen de bezoekers een polsbandje of een stempel, waarmee ze aan de deur aan kunnen tonen dat ze over een bewijs beschikken.

“Laat ik vooropstellen dat het niet ter vervanging dient van het Corona Testbewijs”, zo stelt Singelenberg. “Het is een door de gemeente voorgestelde aanvulling om het enigszins makkelijker uitvoerbaar te maken voor de horeca. Wij staan er niet negatief tegenover en het lijkt de moeite waard om het ook in Groningen te gaan proberen.”

Volgens Singelenberg kan deze manier van controleren veel lasten weghalen bij de horeca: “Het Corona Testbewijs leidt tot veel extra werk en kosten voor de sector, druk op de omzet en ‘last but not least’ leidt het tot spanningen tussen gasten onderling en tussen gasten en ondernemers. In die zin is dit alternatief dus een verbetering voor gasten, de gemeente en de horeca, met de aantekening dat de verplichting van het CTB per saldo belastend is voor de branche.”